AKHİSAR BEL. 2 - K KARABÜKSPOR 3

Akhisar Bel. 2 - K Karabükspor 3
Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Akhisar Bel. ile K Karabükspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 3-2 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Kadir Keleş, Alper Uludağ, Miral Samardzic (69' Muğdat Çelik), Tolga Ünlü, Ricardo Vaz Te, Abdoul Sissoko, Custodio, Özer Hurmacı (78' Hasan Ali Adıgüzel), Onur Ayık (59' Daniel Larsson), Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör: Okan Buruk
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K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Paul Papp, İshak Doğan, Osman Çelik, Fatih Atik (71' İlhan Depe), Olafur Skulason, Cristian Tanase (90' Tayyib Talha Sanuç), Andre Poko, Andrey Bliznichenko, Ermin Zec (85' Mahmut Akan)
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Hakem: Ali Şansalan, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar, Emre Malok
Goller: DK 9: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 48: Ermin Zec (K Karabükspor), DK 58: Ermin Zec (K Karabükspor), DK 76: Ermin Zec (K Karabükspor), DK 82: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 76: Custodio (Akhisar Bel.), DK 86: Tolga Ünlü (Akhisar Bel.), DK 90: Cristian Tanase (K Karabükspor)
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