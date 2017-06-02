PREMİER LİG'İN EN FAZLA KAZANAN KULÜBÜ CHELSEA

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan verilere göre şampiyon Chelsea, yayın hakları ve ödül paraları sayesinde kazandığı 150,8 milyon sterlin ile ligin en fazla gelir elde eden kulübü oldu.

Manchester City, 146,9 milyon sterlin, Liverpool ise 146,1 milyon sterlin gelirle Chelsea'nin ardından sıralandı.

Sunderland, son sırada kalarak lige veda etmesine rağmen elde ettiği 93,4 milyon sterlinlik gelirle dikkati çekti.

Öte yandan 2015-2016 sezonunda 1,6 milyar sterlin olan kulüplerin toplam geliri, yeni yayın anlaşmasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 sezonunda 2,4 milyar sterline çıktı.