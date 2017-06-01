USTA'DAN YUSUF YAZICI AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacakları ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayla ilgili olarak, "Trabzonspor, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kazanmaya çalışacak." dedi.

Kağıthane Trabzonsporlular Derneğinin, Levent'te düzenlediği iftar programına katılan bordo-mavili kulübün başkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Usta, Süper Lig'de son haftaya girildiğini belirterek, "Birçok takım artık tatil havasına girdi. Doğrusu biz de o durumdaydık ama bazen böyle enteresan haftalara denk gelinebiliyor. Bu hafta da bizim açımızdan öyle bir hafta oldu. Çaykur Rizespor ve Bursaspor'un pozisyonu bizim durumumuzu değiştirmeyecek. Biz, her hafta olduğu gibi sahaya çıkacağız. Hayat böyle, Çaykur Rizespor ya da Bursaspor ligden düşecek. Keşke hiçbiri düşmese. Her ikisi de güzide kulübümüz ama Trabzonspor'un yapacağı bir şey yok. Trabzonspor, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kazanmaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

- "Yusuf Yazıcı'nın transferi söz konusu değil"

Muharrem Usta, son günlerde Beşiktaş'a gideceği yönde haberler çıkan genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ile ilgili olarak, transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

Yusuf'un çok iyi bir futbolcu olduğunu ve kendisinin herhangi bir yere transferinin kesinlikle düşünülmediğini ifade eden Usta, bu dönemde iyi oyuncu kaybetmeyi göze alamayacaklarını dile getirdi.

Başkan Usta, Yusuf Yazıcı ile önemli işlere imza atmayı düşündüklerini vurgulayarak, "Yusuf Yazıcı'nın transferi söz konusu değil. O, yetişmeli ve çok daha iyi olmalı. Bugün milli takıma çağrıldı. Önemli bir kariyer yolculuğunun ilk basamağı. Gündemimiz de Yusuf'un transferiyle ilgili herhangi bir konu söz konusu değil." diye konuştu.

Futbolda insanların kısa sürede çok güzel şeyler görmek istediğini aktaran Usta, takımın iskeletinin oluştuğunu ve gelecek sene üzerine koyacakları bir yıl yaşayacaklarına inandığını belirtti.

- "İcra memurları ve icra dairesi, Trabzonspor'a yanlış yaptı"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, geçen günlerde kupalarına icra gelmesiyle ilgili, müzeye girmenin yasal bir işlem olmadığını ve icra memurları ile icra dairesinin, bordo-mavili camiaya yanlış yaptığını aktardı.

Yaşanan icra olayını, asla olmaması gerektiğini nitelendiren Usta, şunları kaydetti:

"Burada çok yanlış bir işlem oldu. İcra memurları ve icra dairesi, Trabzonspor'a yanlış yaptı. Farklı bir adrese gidildi ve bu asla olmaması gereken bir şeydi. Müzeye girmek hem yakışık almıyor hem de doğru ve yasal bir işlem değil. Kulübümüzde bu işle ilgilenmesi gereken hukukçular var. Aslında onların çizmesi gereken bir işti ve o işi yapanlar sabah bizim avukatlarla beraberlerdi. Avukatlar kulüpte dururken, onlar hacize gittiler ve kimsede bu işe maalesef engel olmadı. Biz orada 6-7 kişiye soruşturma açtık ve savunmalarını aldık. Avukatın ve müze görevlisi ilgilinin işine son verildi. Biz onlarda istifa istedik ama avukat dava açmayı yeğlemiş. Çok yanlış bir iş oldu. Trabzonspor gibi bir kulübün içerisinde bu işle uğraşması gerekenlerin, bu kadar büyük bir ihmali yapmaması gerekiyordu."

- "Takımımızı biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor"

Muharrem Usta, bordo-mavili takımı biraz daha güçlendirmeleri gerektiğini ve bunun için belirli pozisyonlara transfer yapacaklarını ifade etti.

Transfer konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini anlatan Usta, "Bir önceki dönemde bunun acısını çok çektim. İsimler ortaya çıkınca aslında kulüplere bunun bedeli ağır oluyor. Gönlüm ister ki ilgilendiğimiz hiçbir futbolcu piyasaya çıkmasın. Şu aşamada herhangi bir ismi zikretmem doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un, hem ekonomik hem de sportif anlamda iddialı olması gerektiğini ve bunun için gayret gösterdiklerini söyleyen Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor için bir yıl değil her zaman zirvede olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek sene zirveye yerleşebilen bir Trabzonspor'un peşindeyiz. Bunu başarabilirsek mutlaka Trabzonspor, artık camiasıyla beraber mutlu olacağı yılları görecek. Asıl olan o zirveyi yakalayabilmek. Biz bunun acısını çok çektik. 1996, 2004 ve 2011 yıllarında zirveye varan ama hedefe ulaşamadığında dağılan bir Trabzonspor gördük."