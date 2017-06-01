İşte Pote'nin yeni takımı
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İŞTE POTE'NİN YENİ TAKIMI

İşte Pote'nin yeni takımı

İşte Pote'nin yeni takımı

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Adana Demirspor formasıyla 2 sezondur TFF 1.Lig'de gol kralı olan Mickael Pote, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel ile sözleşme imzaladı.
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