Nazilli'de Akyel dönemi
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NAZİLLİ'DE AKYEL DÖNEMİ

Nazilli'de Akyel dönemi

Süper Toto 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, teknik direktör Fatih Akyel'le prensip anlaşmasına vardı.

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Süper Toto 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, teknik direktör Fatih Akyel'le prensip anlaşmasına vardı.

Akyel, Nazilli Belediyesi'nde, belediye başkanı Haluk Alıcık ile kulüp yetkililerinin katıldığı basın toplantısında, buraya takımı şampiyon yapmak için geldiğini söyledi.

Uzun zamandır kulüple iletişim halinde olduklarını aktaran Akyel, "Nazilli camiası çok istekliydi, büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Biz burada çok iyi şeyler yapacağız. Hedefimiz bu takımı hak ettiği yere taşımak olacaktır." dedi.

Transfer çalışmalarına da başladıkları bilgisini veren Akyel, kulüp adına yararlı olacak oyuncuları alacaklarını, bu konuda bir kaç isimle görüştüklerini dile getirdi.

Akyel, bir kaç gün içerisinde kulüple 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacaklarını sözlerine ekledi.

Kulüp başkanı Erdoğan Eker ise teknik direktör arayışında aceleci davranmadıklarını, zamanını beklediklerini ve anlaşma sağladıkları Fatih Akyel'le birlikte yürüyeceklerini kaydetti.
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