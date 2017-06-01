FİLENİN SULTANLARI, 2'DE 2 YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki üçüncü maçını 2 Haziran Cuma günü Romanya ile yapacak.
Salon: Hristo Botev
Hakemler: Nikolai Knizhnikov (Rusya), Pasi Hakkarainen (Finlandiya)
İsviçre: Troesch, Kuenzler, Sulser, Storck, Kronenberg, Matter (Pierret, Deprati, Marx, Schottroff, Boillat)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Kübra Akman Çalışkan, Seda Aslanyürek, Neriman Özsoy (Gizem Örge, Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Hande Baladin, Çağla Akın, Meryem Boz)
Setler: 16-25, 11-25, 17-25
Süre: 63 dakika (21, 20, 22)