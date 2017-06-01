Filenin Sultanları, 2'de 2 yaptı
﻿
Site İçi Arama
﻿

FİLENİN SULTANLARI, 2'DE 2 YAPTI

Filenin Sultanları, 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 3-0 yendi.

257 Okunma

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki üçüncü maçını 2 Haziran Cuma günü Romanya ile yapacak.

Salon: Hristo Botev

Hakemler: Nikolai Knizhnikov (Rusya), Pasi Hakkarainen (Finlandiya)

İsviçre: Troesch, Kuenzler, Sulser, Storck, Kronenberg, Matter (Pierret, Deprati, Marx, Schottroff, Boillat)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Kübra Akman Çalışkan, Seda Aslanyürek, Neriman Özsoy (Gizem Örge, Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Hande Baladin, Çağla Akın, Meryem Boz)

Setler: 16-25, 11-25, 17-25

Süre: 63 dakika (21, 20, 22)

ETİKETLER
Ümit Özat: "Sezonu iyi kapatmalıyız"
Üzüntülü başladıkları sezonu şampiyon bitirdiler
3
Ankaragücü, ilk yabancı transferini yapıyor
2
Murat Cavcav yeni transferleri değerlendirdi
Amatör sporcular, Murat Cavcav'ı ziyaret etti
Halkbanklı gençler, Türkiye Üçüncüsü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿