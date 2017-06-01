İşte Yeni Malatya'nın Süper Lig kadrosu
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İŞTE YENİ MALATYA'NIN SÜPER LİG KADROSU

İşte Yeni Malatya'nın Süper Lig kadrosu

Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Malatyaspor’da gelecek sezon kadroda yer alacak oyuncuların isimleri belli oldu.

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Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Malatyaspor’da gelecek sezon kadroda yer alacak oyuncuların isimleri belli oldu. Geçen sezonda yer alan 12 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği sarı-siyahlı kulüpte, 10 futbolcuyla yola devam edilecek.

Süper Lig’de mücadele edeceği 2017-2018 futbol sezonunda kadro sıkıntısı yaşamamak için kolları erken sıvayan sarı-siyahlı kulüp, transfer harekatına başladı. Bu doğrultuda ilk olarak sözleşmesi biten ve devam futbolcularla görüşmeye hazırlanan sarı-siyahlı yönetim, yeni sezonda devam etmeyi düşündüğü oyuncuları belirledi.

Buna göre Yeni Malatyaspor, Azubuike, Dialiba, Pereira, Eren Tozlu, Rahman Buğra Çağıran, Murat Akça, Murat Yıldırım, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba ve Ertaç Özbir’i yeni sezonda da kadrosunda tutacak. Kulüpten edinilen bilgiye göre, bu 10 oyuncuya kendileriyle yeni sezonda da devam edileceği bilgisinin verildiği ifade edildi.

Sarı-siyahlı kulübün devam etmeyi düşünmediği oyuncular ise şunlar:

"Agustine Amutu, Ayite, Hakan Canbazoğlu, Sedat Ağçay, Ahmet Aras, Caner Arıcı, İrfan Başaran, Mehmet Sak, Osman Fırat, Vedat Kapurtu, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen."
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Suat
1 Haziran 201718:39
Seneye tff1.lige dönerler, süper lig süper kabus olacak
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