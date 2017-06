"BARÇA'NIN STİLİNİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ernesto Valverde, "Barça’nın stilini daha da geliştirmek istiyorum." dedi.

Barcelona teknik direktörlüğüne getirilmesi sonrası Nou Camp Stadı’nda ilk kez basın toplantısı düzenleyen Valverde, "Barcelona’nın kariyerimdeki en büyük meydan okuma olduğunu biliyorum. Büyük bir sorumluluk. Bir teknik direktör olarak hep bu anın gelmesini bekliyorsun. Ama gelince de zor ve güzel bir meydan okuma olduğunu biliyorsun." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, Barcelona’nın her kupada mücadele ettiğinin ve en üst düzey başarı istediğinin hatırlatılması üzerine ise,"Maç kaybettiğinde her zaman eleştirilirsin. Bu oyunun bir parçası. Bu kabullenilmesi gereken bir şey. Benim Barça’da en çok sevdiğim şeylerden biri, takdiri oynadığı futbolla alması. Tüm dünya bu takımın futbolunu seviyor. Barça’nın stilini daha da geliştirmek istiyorum. Her zaman kazanılamaz ama bizim amacımız her maçı kazanmak olacak." diye konuştu.

Valverde ayrıca, "Onun kalitesinde bir futbolcuyu ilk defa çalıştıracağım. Sahalarda gördüğüm en iyi futbolcu." dediği Lionel Messi’nin, Barcelona ile olan sözleşmesini uzatma müzakerelerin olumlu biteceğine inancının tam olduğunu söyledi. Valverde, Barcelona'nın 4-3-3 oyun taktiğinin ideal olmasına rağmen dokunulmaz görmediğini de savundu.

Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez ise transfer çalışmaları ve takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili sorulara net yanıt vermekten kaçındı. Fernandez, "Teknik direktörümüzü yeni belirledik. Teknik heyetimiz uzun zamandır çok sıkı çalışmalar yürütüyor. Zamanımız var." demekle yetindi.

Barcelona'nın gelecek sezon hazırlıklarına 12 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.