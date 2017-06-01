ŞAMPİYONLUK KUPASI SAHİBİNE GÖTÜRÜLÜYOR

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kupası Beşiktaş'a teslim edilmek üzere Ankara'dan İstanbul'a gönderildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca hazırlatılan ve bir haftadır Ankara'da sergilenen kupa yola çıkarıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Cuma günü kupanın tanıtımını yaptıklarında şampiyonun belli olmadığını belirtti. Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla şampiyonumuz belli. Beşiktaş Kulübünü, taraftarını, yöneticilerini ve teknik ekibini şampiyonluk nedeniyle kutluyorum. İnşallah Avrupa'da bizi başarılı bir şekilde temsil eder." diye konuştu.

Bu sene taraftarların kupaya daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Sponsor olmamız nedeniyle şampiyonluk kupasını kurumumuzda sergiliyoruz. Taraftarların da ziyaretine açıyoruz. Bu yıl, geçen yıllara oranla çok daha fazla taraftar akınına uğradık. Bunu hem liglerin heyecanına hem taraftarların sevincinin yoğunluğuna hem de başarılı bir tanıtım çalışmasına bağlıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti

Spor Toto Teşkilat Başkanlığında ziyarete açılan 100 bin lira değerindeki, 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüşten, geri kalan bir kiloluk bölümü de altın kaplamadan oluşan şampiyonluk kupasını yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Ayrıca, açılan anı defterine de yaklaşık 600 taraftar düşüncelerini yazdı. Anı defterinin Beşiktaş Kulübüne hediye edileceği bildirildi.