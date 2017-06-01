FAİR PLAY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, "2016 Türkiye Fair Play Ödülleri"ni kazananları basın toplantısıyla açıkladı.

Toplantı, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı. Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sportif kariyer dalında, ''Büyük Ödül''e layık görüldü.

Kariyer dalında ''Şeref Diploması'' iki milli sporcuya verildi. Olimpiyatta ilk kez teniste Türkiye'yi temsil eden Çağla Büyükakçay ile basketbolda önemli başarılara imza atan Işıl Alben 'Şeref Diploması'nın sahibi oldu.

Davranış dalında ''Büyük Ödül''e, saha içi ve dışındaki hareketleri ile topluma örnek olan milli güreşçi Taha Akgül layık görüldü.

''Biz masada değil sahada kazanmak istiyoruz'' diyerek maçın ertelenmesini sağlayan Göztepespor 19 yaşaltı yöneticileri de, davranış dalında ''Şeref Diploması'' ile ödüllendirildi.

Tanıtım dalında, ''Şeref Diploması'', TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen'e verildi.

Kurduğu mobil buz pistinde eğittiği madde bağımlısı evsiz gençlerle, Avrupa Grup Şampiyonluğuna uzanan Zeytinburnu Belediyesi de unutulmadı. Zeytinburnu Belediyesi, Kutlama Mektubu ile ödüllendirildi.

Toplumsal Fair Play Ödülü ise Kastamonu'da yaşayan ilkokul öğrencileri Halis Kapçak ve Yiğit Sakallıoğlu'na verildi.