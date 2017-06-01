"A MİLLİ FORMAYI BİR MAÇ GİYMEKTENSE..."

A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosuna çağrılan Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer, "Hedefim, ay-yıldızlı forma altında kalıcı olmak." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulunan Berke, küçük yaşlarda spora başladığını söyledi.

Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'deki ilk maçına bu sezon 17 yaşını doldurmadan çıkan Berke, sezonun en kritik döneminde kendisine güvenip şans veren ve öz güvenine katkı sağlayan teknik direktörlere teşekkür etti.

Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan ve Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazanan 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Berke, elde edilen bu başarıyı takımdaki arkadaşlık ortamına bağladı.

Şampiyonada yakaladıkları başarının tesadüfi olmadığını belirten Berke, "Hedefim, ay-yıldızlı forma altında kalıcı olmak. A Milli formayı bir maç giymektense kalıcı olmak çok daha önemli bana göre. Kulüp açısından da Altınordu'da forma giydikten sonra yurt dışında oynamak istediğimi söyleyebilirim. O tecrübeyi de yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.