Huntelaar yuvaya döndü
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HUNTELAAR YUVAYA DÖNDÜ

Huntelaar yuvaya döndü

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, eski oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar'ı kadrosuna kattı.

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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, eski oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman ekibi Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü oyuncu ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Hollandalı milli futbolcu, Schalke 04 forması ile 2010'dan bu yana çıktığı 238 resmi maçta 126 gol kaydetti.

Huntelaar, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, Real Madrid ve Milan'da forma giydi.

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