KOCAMAN: "BUGÜN İÇİN SERT BİR SORU"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek kupayı kazanan Atiker Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Şehir de oyuncular da çok istediler. Bizim sahadaki en büyük avantajımız da buydu." dedi. Kocaman, "Konyaspor ile tamam mı, devam mı?" sorusuna ise "Önümüzdeki hafta içi netleştiririz" yanıtını verdi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Maç sonrası bir tarafta büyük sevinç, diğer tarafta üzüntü yaşandığını vurgulayan Kocaman, "Bir kere biz çok mutluyuz. Şehir de oyuncular da çok istediler. Bizim sahadaki en büyük avantajımız da buydu." değerlendirmesini yaptı.

Aykut Kocaman, hem kendi oyuncularını hem de rakiplerini yüksek mücadele güçlerinden dolayı tebrik etti.

Kocaman, "Sonunda kupa penaltılarla bize geldi. Bu anlamda mutlu ve sevinçli tarafındaki kişilerden biriyim." ifadelerini kullandı.

"Farkında değildim"

Bir gazetecinin "Kupayı 3 kez kazanan teknik adamsınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna Aykut Kocaman, "Bu tip durumları anlatabilmeyi isterdim ama beceren bir kişi değilim. Farkında değildim. Bunu az önce öğrendim. Benim için oyuncuların, şehrin mutluluğu her şeyden önce geliyor. Bu sayısal olarak güzel bir şey ama beni daha mutlu eden şey bu kadar çabanın kupa ile taçlandırılmış olması." yanıtını verdi.

"Karar" için tarih verdi

"Konyaspor ile tamam mı, devam mı?" sorusu üzerine Kocaman, "Bugün için sert bir soru. Hayat devam ediyor. Bugün için sert. Önümüzdeki hafta içi netleştiririz." açıklamasında bulundu.