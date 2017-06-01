AVCI: "İKİNCİ FİNALİ KAYBETTİK AMA DURMAYACAĞIZ"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atiker Konyaspor'a penaltılarda 4-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Çok iyi geçirdiğimiz sezonu kupa ile taçlandırmak istiyorduk. Penaltılarda kaybettik" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, lig performansı ile kupa finalini karşılaştırdıklarında oyun anlamında Eskişehir'deki maçta performanslarının biraz düşük olduğunu belirtti.

Karşılaşmada oyun üstünlüklerinin bulunduğuna dikkati çeken Avcı, şöyle konuştu:

"Çok fazla orta yaptık, şut attık. Birçok şeyi denedik ama final maçı. Penaltılar ve sonrasında ayaklar konuştu. Çok iyi geçirdiğimiz sezonu kupa ile taçlandırmak istiyorduk. Penaltılarda kaybettik. İkinci finali kaybettik ama durmayacağız."

Abdullah Avcı, "2011 yılında Beşiktaş ile bu akşam da Atiker Konyaspor ile oynanan finallerde kaybettiniz. İki final kaybetmek nasıl bir duygu?" sorusunu, "İyi duygular değil. Hem ligi hem kupayı buraya kadar getirdik. Daha iyisini yapabilmek için yolumuza devam edeceğiz." diye yanıtladı.