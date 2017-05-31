Ankaragücü, ilk yabancı transferini yapıyor
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ANKARAGÜCÜ, İLK YABANCI TRANSFERİNİ YAPIYOR

Ankaragücü, ilk yabancı transferini yapıyor

Ankaragücü’nde transfer yasağı kaldırıldıktan sonra takıma kazandırılacak ilk yabancı oyuncunun ismi belli oldu.

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Spor Toto 2. Lig’de şampiyon olup TFF 1. Lig’e yükselen Ankaragücü, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmek için düğmeye bastı.

Transfer yasağı sorununu ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf eden Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yeni isimlerle anlaşma zemini arıyor.

İlk isim: Samuel Owusu

Ankaragücü’nde transfer yasağı kalktıktan sonra takıma kazandırılacak ilk yabancı oyuncunun ismi ise belli oldu.

Yıllardır yabancı oyuncuya hasret kalan başkent ekibinin, Gençlerbirliği’nin serbest bıraktığı Samuel Owusu ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Transfer yasağı kalkınca...

Taraftarlarına sürpriz yapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetimin, transfer yasağına neden oyuncular ile anlaştıktan sonra Samuel Owusu transferini kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.

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Owusu, Ankaragücü'nü takibe aldı

21 yaşındaki genç oyuncu Samuel Owusu’nun sosyal medya hesabından, Ankaragücü’nün taraftar hesaplarını takip etmesi ise bu transferi doğrular nitelikte olduğu kabul ediliyor.

Tam ismiyle Samuel Kwame Owusu, profesyonel kariyerine Sırbistan 1. Ligi ekiplerinden Radnik Surdulica takımında başladı.

2 sezon önce parladı

Özellikle 2015-16 sezonunda gösterdiği istikrarlı performans ile bütün ilgiyi üzerinde toplayan Ganalı, takımıyla o sezon 31 maça çıkıp 7 gol attı.

Bu başarılı grafiğiyle Gençlerbirliği’ne transfer olan oyuncu, 2016-17 sezonunda kırmızı-siyahlı forma ile 3 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkıp 1 kez ağları havalandırdı.

1.67 cm boyundaki orta saha oyuncusu Owusu, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 49 müsabakaya çıkıp 9 kere ağları sarsmayı başardı.

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Mali
31 Mayıs 201722:50
Çok umutluyduk,değerlendirmedi bizimkiler. İş yapabilecek birisi,hayırlı olsun
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