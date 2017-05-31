İşte Eskişehirspor ve Göztepe'ye ayrılan bilet sayısı
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR VE GÖZTEPE'YE AYRILAN BİLET SAYISI

İşte Eskişehirspor ve Göztepe'ye ayrılan bilet sayısı

"Eskişehirspor'a 14 bin 590, Göztepe'ye 13 bin 862 koltuk ayrıldı. Biletler yarın saat 10.00 itibarıyla satışa çıkarılacak."

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Eskişehirspor'un tesislerden sorumlu asbaşkanı Yasin Özkaya, 4 Haziran Pazar günü Antalya'da yapılacak TFF 1. Lig play-off finaline ilişkin "Eskişehirspor'a 14 bin 590, Göztepe'ye 13 bin 862 koltuk ayrıldı. Biletler yarın saat 10.00 itibarıyla satışa çıkarılacak." dedi.

Özkaya, Antalya Valiliğinde Göztepe ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle toplantı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda, karşılaşma için güvenlik tedbirleri konusunda kararlar alındığını belirten Özkaya şunları kaydetti:

"Pazar günü saat 15.00'ten önce kente taraftar alınmayacak. Toplu girişlerde sadece Burdur yolu kullanılacak. Eskişehirspor'a 14 bin 590, Göztepe'ye 13 bin 862 koltuk ayrıldı. Biletler yarın 10.00 itibarıyla satışa çıkarılacak. Biletleri ilk etapta sadece Eskişehirspor logolu passolig sahipleri alabilecek. Biletlerin kalması halinde son 24 saat diğer passolig sahiplerine açılacak. Ayrıca Bando Es-Es'in stadyuma girişinde bir sıkıntı olmayacak."
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