TRABZONSPOR TRANSFERDE ROTAYI ÇİZDİ!

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor transfer için kolları sıvadı.

Bordo- Mavili takım üç isim üzerinde duruyor. Stoper mevkii için Serdar Taşçı üzerinde duran Trabzonspor, tecrübeli futbolcunun transferini kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

30 Haziran 2018'e kadar Spartak Moskova ile sözleşmesi olan Serdar için temaslar hız kazandı. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği bir diğer isim de Slovak futbolcu Vladimir Weiss. Katar'ın Al-Gharafa takımında oynayan 27 yaşındaki Weiss için harekete geçildi.

Trabzonspor forvet hattını ise Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting ile güçlendirmek istiyor. Schalke ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Choupo-Moting geçen sezon 23 maçta, 2 kez ağları havalandırdı.

Bu arada sözleşme yenilemeyen, devre arasında izinsiz transfer görüşmeleri yaptığı ve disiplinsiz hareket ettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Trabzonspor ile bağlarını koparıyor. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle bitecek.

Ekici'nin, 17 Haziran'da başlayacak resmi transfer dönemiyle birlikte ön protokol imzaladığı iddia edilen Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.