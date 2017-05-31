Amatör sporcular, Murat Cavcav'ı ziyaret etti
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AMATÖR SPORCULAR, MURAT CAVCAV'I ZİYARET ETTİ

Amatör sporcular, Murat Cavcav'ı ziyaret etti

Gençlerbirliği’nin 6 branşta mücadele eden sporcuları bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde Başkan Murat Cavcav’ı ziyaret etti.

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Gençlerbirliği’nin 6 branşta mücadele eden sporcuları bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde Başkan Murat Cavcav’ı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Sinan Gürsoy, Amatör Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Merdan Hürmeydan ve Basın Sözcüsü Hakan Kaynar’ın yanı sıra Eskrim Antrenörü Ceyda Öztürk, Yüzme Antrenörü Onur Sağlam, Kick Boks Antrenörleri Yeşil Özcan ve Başak Hürmeydan, Atıcılık Antrenörü Murat Uzdaş, Bowling Antrenörü Fahrettin Yeşilbay ve Habib Doğan ile Bocce Antrenörü Seda Yıldız Kabakçı hazır bulundu.

Murat Cavcav’a bu sezon katıldıkları müsabakalardan ve başarılardan söz eden sporcularla Başkan yakından ilgilendi.

Cavcav, tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken, Gençlerbirliği armasını başarıyla taşıyan tüm sporculara teşekkürlerini iletti.

Atıcılık,Bocce,Bowling, Eskrim , Kick Boks ve Yüzme branşından sporcuların yer aldığı ziyaretin sonunda sporcular, antrenörler ve Başkan Murat Cavcav hatıra fotoğrafı çektirdi.
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