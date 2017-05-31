OUSMANE N'DİAYE, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE...

Gençlerbirliği, TFF 1. ekiplerinden Samsunspor’un defans oyuncusu Ousmane N'Diaye ile de anlaşma sağladı.

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Gençlerbirliği, dış transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Rusya Süper Ligi ekiplerinden Lokomotif Moskova’dan golcü oyuncu Petar Skuletic’e resmi sözleşmeyi imza attıran Başkent ekibi, TFF 1. ekiplerinden Samsunspor’un defans oyuncusu Ousmane N'Diaye ile de anlaşma sağladı.

Senegalli stoper oyuncusu Ousmane N'Diaye ile el sıkışan Gençlerbirliği kurmayları, ilerleyen günlerde oyuncu ile mukavele yapacağı ve başarılı ismi takıma resmen kazandıracağı öğrenildi.

Kırmızı-Siyahlı ekibin yeni transferi Ousmane N'Diaye, stoper mevkisinde oynayan Palitsevich ve Claro’nun ardından o bölgede yer alan üçüncü yabancı oyuncu oldu.

Son iki sezondur Samsunspor forması giyen 26 yaşındaki Senegalli oyuncu, TFF 1. Lig’de 59 maçta görev alırken, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Defans bölgesinde göstermiş olduğu istikrarlı çizgi ile dikkatleri üzerine çeken Ousmane N'Diaye, Türkiye’ye gelmeden önce Fransız ekiplerinden Lyon II ve Arles formalarını giydi.