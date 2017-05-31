ÇUBUKSPOR'DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’da mücadele edene Çubukspor Kulübü’nün başkanlığına seçilen işadamı Mustafa Akkaya, 22 kişilik yeni yönetim kurulunu oluşturarak, görev dağılımını yaptı.

İLİŞKİLİ HABER Çubukspor'un yeni başkanı belli oldu

Çubukspor Kulübü'nde, olağan genel kurul toplantısı sonucu belirlenen yönetim kurulu ve diğer kurullarda yer alan üyeler belirlendi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’da mücadele edene Çubukspor Kulübü’nün başkanlığına seçilen işadamı Mustafa Akkaya, 22 kişilik yeni yönetim kurulunu oluşturarak, görev dağılımını yaptı.

Çubukspor binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına bilgi veren Çubukspor Kulübü Başkanı Mustafa Akkaya, yeni yönetim hayırlara vesile getirmesini diledi.

Çubuk için elini taşına altına koyan güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını vurgulayan Başkan Akkaya, Asbaşkanlığı Sinan Kuzucu’nun getirildiğini ve başkan yardımcılıklarında ise Tuğrul Çubukçu, Recep Öz, Aytekin Potuk ve Mustafa Hanioğlu’nun görev alacağını söyledi.

Çubukspor basın sözcülüğünü Hüseyin Yiğiner’in üstleneceğini aktaran Başkan Akkaya, kulübün diğer yönetim kurulu üyeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Transfer komitesinde Deda İncesu, Eyyüp Kocabaş, Tayfun Aydoğan, Ahmet Kılıç ve Dursun Korkmaz yer aldı. Federasyondan sorumlu Ümit Polat, Ahmet Kılıç, Dursun Korkmaz ve Eyyüp Kocabaş yer aldı. Genel Kaptan Tayfun Aydoğan oldu. Finans Sorumluları Kamile Esen, Aytekin Potuk, Tuğrul Çubukçu, Sinan Kuzucu, Harun Mert, Recep Öz ve Yasin Karagöz oldu. Taraftar Sorumluları Rıdvan Doğan ve Gürsel Horat oldu. Kulüp Müdürü Ümit Polat olurken yardımcısı İltan Diker oldu. Genel Saymanlığına Ümit Polat ve Eyyüp Kocabaş getirildi. Altyapı Sorumluları ise İsmail Kayahan, Ahmet Kılıç ve Dursun Korkmaz getirildi. Stad ve ulaşımdan sorumlu isimler ise İsmail Kayahan, Ahmet Kılıç, Yasin Çakmak ve Kamil Canbaz getirildi. Sahaya girecek yetkili isimleri de Deda İncesu, Tayfun Aydoğan, Ahmet Kılıç ve Dursun Korkmaz olarak belirlendi.”

Yönetim kurulunun ilk kararı

Yönetim kurullarında görev yapacak isimlerin belirlenmesinin ardından yapılan ilk toplantıda alınan en önemli kararın ilçedeki gençlere sahip çıkacak faaliyetlerde bulunmak olduğunu söyleyen Başkan Akkaya, alınan karar hakkında şu bilgileri verdi:

“Bana göre değerli yönetim kurulu üyelerimizin aldığı en önemli karar, gençlerimize sahip çıkacak çalışmalar yapmak oldu. İnşallah görevde bulunduğumuz sürece ilçemizdeki gençlere sahip çıkmak ve onların elinden tutmak için çalışmalar yapacağız. Bunun için inşallah tüm gençlerimizin katıla bileceği futbol okulunu açacağız. İlk hedefimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alı koymak olacak. Bu nedenle de tüm gençlerimizi spora teşvik edeceğiz. İkinci hedefimiz alt yapı için sporcular yetiştirmek olacak. Üçüncü hedefimizde inşallah bu sezon Çubukspor’u hak ettiği yere taşımak. Biz şampiyon olmak için çalışmalar yapacağız.”

"Çubuk halkına güveniyorum"

Çubuk’ta yaşayan 7’den 77’ye herkesi Çubukspor’a destek olmaya davet eden Başkan Akkaya, “Bu ekip spor adına ilçemizde bir şeyler yapmak için bu göreve geldi. Biz yüreğimizi ortaya koyarak zor bir göreve geldik. İnşallah tüm ilçe halkımızın verdiği manevi destekle bu ekip Çubukspor’u büyük başarılara ulaştıracaktır. Ben buna cani gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Çubukspor transfere hızlı başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Çubukspor’un yeni yönetimi belirlenirken ilk transfer haberleri de gelmeye başladı.

Nevşehir Gücü, Yozgat, Keçiören Spor ve Kızılcahamam gibi takımları çalıştıran Başarılı teknik direktör Tahir Çopur ile anlaştığını duyuran Çubukspor Başkanı Mustafa Akkaya, Adıyaman spor’da oynayan Rıfat Merzifonluoğlu’nu Çubukspor’a transfer ettiklerini söyledi.

Transferden sorumlu Deda İncesu, Eyüp Kocabaş, Tayfun Aydoğan, Ahmet Kılıç ve Dursun Korkmaz’dan oluşan komitenin üzerinde çalıştığı bir liste olduğunu vurgulayan Başkan Akkaya, Çubukspor’u başarıya götürecek futbolcuları transfer edeceklerini kaydetti.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, “İlk etapta Tahir Çopur’un başkanlığındaki teknik ekibimizi oluşturduk ve Adıyaman spor’da oynayan Rıfat Merzifonluoğlu’nu takımımıza transfer ettik. Ayrıca iç transfer görüşmelerimiz sonucunda Hasan Üstünkaya, Cem Çetin, Bora Çoban, Arif Yılmaz, Tayfun Çulha, Furkan Demirkan, Mehmet Yumurtacı, Tolga Karaca, Oğuz Kaan Barış’ı kadromuzda tuttuk. Daha önce Çubukspor’da oynayan bazı futbolcular ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Güzel memleketimiz Çubuk’u ve bir sevda olan Çubukspor’u liglerde başarı ile temsil edecek bir ekip ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Geçen sezon ki yönetimin elinden gelen her türlü çabayı yaptığını ve bunun için kendilerine Çubuk halkı adına teşekkür ettiklerini söyleyen Başkan Akkaya, daha önce yapılan bazı hataları bu dönem yapmamak için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

“İnşallah Çubukspor olarak hedefimiz BAL Ligi’nde kupa kaldırmak ve 3. Lige çıkmaktır. Yani şampiyon olmaktır. Bunun için hızlı bir transfer yapmaya başladık. Sadece yıldız oldukları için değil, ihtiyacımız olan pozisyonları dolduracak isimler oldukları için transfer ettiğimiz oyuncularımızla, teknik ve idari kadromuzla, çok güçlü bir ekip oluşturmaya başladık. Bu ekiple Çubukspor’u hak ettiği yere taşıyacak başarılı ve güzel bir sezon geçireceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Yeter ki tüm ilçe halkı bu davaya inansın ve Çubukspor’a sahip çıksın. Biz ilçedeki tüm sivil toplum örgütlerini, tüm esnafları, tüm partileri, tüm dernekleri Çubukspor’a sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ankaragücünün elde ettiği başarıyı bizde Çubuk’ta yakalarız.”

Futbolcularla anlaşmayı imzalayan Başkan Akkaya, “Transferde emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma o sene bu sene demek istiyorum. Çubuk halkımız, taraftarımız ve teknik ekibimiz bu sene Çubukspor’u hak ettiği ve özlem duyduğu 3. lige hep beraber çıkaracağız inşallah. Buradan herkese söz veriyorum. Bu takım bu sene Allah'ın izniyle 3. lig'e çıkacak" diye konuştu.

ETİKETLER