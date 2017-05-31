GENÇLERBİRLİĞİ, SIRP GOLCÜYE İMZAYI ATTIRDI

Sezon başından beri forvet sorunu çeken Gençlerbirliği, yeni sezonda aynı problemle karşı karşıya gelmemek için işi sıkı tuttu.
Ümit Özat yönetimindeki Başkent ekibi, Lokomotif Moskova’da oynayan golcü oyuncu Petar Skuletic ile anlaşmaya vararak resmi sözleşmeye imza attırdı.
Kırmızı-Siyahlı takımın, 1.93 boyundaki dev forveti Skuletic, Lokomotif Moskova formasıyla Rusya Ligi’nde 10 maça çıkıp 2 gol attı.
27 yaşındaki oyuncu, Sırbistan Milli Takımı’nda oynama başarısı gösterdi. 6 kez Milli takıma seçilen oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı.
Gençlerbirliği’nin yeni forveti Petar Skuletic, sırasıyla Lask Linz, FK Zeta, Vojvodina, Partizan Belgrad ve Lokomotif Moskova formalarını giydi.
Başarılı oyuncu, kulüp kariyerinde toplamda 128 maça çıkıp 51 gol atma başarısını gösterdi.
- KLASSPOR ÖZEL HABER