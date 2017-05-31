Gençlerbirliği, Sırp golcüye imzayı attırdı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ, SIRP GOLCÜYE İMZAYI ATTIRDI

Gençlerbirliği, Sırp golcüye imzayı attırdı

Gençlerbirliği, Lokomotif Moskova’da oynayan golcü oyuncu Petar Skuletic ile anlaşmaya vararak resmi sözleşmeye imza attırdı.

1903 Okunma

Sezon başından beri forvet sorunu çeken Gençlerbirliği, yeni sezonda aynı problemle karşı karşıya gelmemek için işi sıkı tuttu.

Ümit Özat yönetimindeki Başkent ekibi, Lokomotif Moskova’da oynayan golcü oyuncu Petar Skuletic ile anlaşmaya vararak resmi sözleşmeye imza attırdı.

Kırmızı-Siyahlı takımın, 1.93 boyundaki dev forveti Skuletic, Lokomotif Moskova formasıyla Rusya Ligi’nde 10 maça çıkıp 2 gol attı.

27 yaşındaki oyuncu, Sırbistan Milli Takımı’nda oynama başarısı gösterdi. 6 kez Milli takıma seçilen oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı.

Gençlerbirliği’nin yeni forveti Petar Skuletic, sırasıyla Lask Linz, FK Zeta, Vojvodina, Partizan Belgrad ve Lokomotif Moskova formalarını giydi.

Başarılı oyuncu, kulüp kariyerinde toplamda 128 maça çıkıp 51 gol atma başarısını gösterdi. 

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
Murat Cavcav yeni transferleri değerlendirdi
Amatör sporcular, Murat Cavcav'ı ziyaret etti
1
Ousmane N'Diaye, Gençlerbirliği'nde...
Ilgaz ve Soykan VAR seminerine katılacak
Türkiye Kupası finallerinden ilginç notlar
Süper Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Mali
31 Mayıs 201721:19
Lekiç gibi değil. Lekiç tam bir tanktı,bu adam uzun boylu olmasına ragmen koşması iyi. Bu adamdan umutluyum,umarım bizi yanıltmaz
1
F.Kaya
31 Mayıs 201718:48
Ulan doyamadiniz sırplara. Lekic gibi olmasından korkuyorum
﻿