Aurelien Chedjou, Başakşehir'le anlaştı
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AURELİEN CHEDJOU, BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI

Aurelien Chedjou, Başakşehir'le anlaştı

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Chedjou, geçtiğimiz günlerde Başakşehir tesislerine giderek kulüp yetkilileri ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kamerunlu futbolcu, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Chedjou, sözleşmeyle ilgili ayrıntıların belirlenmesinin ardından resmi imzayı atacak.

2013 yılında Lille'den Galatasaray'a transfer olan başarılı stoper, bu sezon 15'i lig, 4'ü kupa olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi.

Sezon içinde zaman zaman yönetimle sorunlar yaşayan Chedjou, 2 kez kadro dışı bırakılmıştı.
 
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