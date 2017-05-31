GÜNEŞ'TEN VAN PERSİE VE KJAER İTİRAFI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, NTVSPOR'a konuk oldu. Güneş, Van Persie'yi ilk kendilerinin transfer edeceğini ancak Fenerbahçe'ye gittiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam '' Kjaer'i istemiştik Wolfsburg'dan. Bonservisi 9 milyon avroydu, alamadık! Nasıl alalım?'' dedi.

İşte Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalardan satır başları:

''Şu an orta sahanın orta sahanın bozulmasını istemem. Ama şartlar değişiyor, biz bu şartlara uyum sağladık. Başkan'ın da sıkıntıları oldu. Son anda oyuncular gitti. Yeniden bir kadro yapmak zorunda kaldık. Bir de tam birtakım oluştururken sakatlıklar oldu. Talisca, Caner, Oğuzhan, Gökhan... Hepsi aslında uzun süreli sıkıntılı yaşadı''

''Aboubakar ve Talisca yetenekli, genç ama...''

''Aboubakar ve Talisca yetenekli, genç ama eksik oyunculardı. Zaten kulüpleri bu yüzden bize verdiler, tamamlayalım diye! Bizde hep "Sistem mi, oyuncular mı" denir. Bence ikisi de! Yeni düzeni kurarken doğaçlama yol aldık. Sosa daha orta sahaya yakın oynayabilen bir oyuncu. Talisca tam bir forvet arkası. Daha geride top dağıtmasını da istedim. Talisca hep ileri doğru hamle yapmak istiyor. Ben oyun kurmasını da istedim. Ama biraz kaçak oynuyor, top kaybettiriyor.Bu yüzden oyundan çıkardığım da oldu. Ama bir anda iki gol de atabiliyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Talisca çalışmaya açık bir oyuncu. Skoru değiştirmekten keyif alıyor. Futbolun diğer yönlerinden de keyif alabilir. Takımın en iyi tarafı hücumcularımızın savunma konusunda iyi niyeti. Bunu geliştirdikçe daha iyi olacağız. Takımda doğru rekabet ve birlik ortamını oluşturmak için ilke odaklı olmak gerekir. Bunu ben değil; biz, hep beraber yapıyoruz''

''Patron yönetimdir''

''Transferi yönetim yapar. Patron yönetimdir. Teknik direktörün fikirleri alınır ama bu fikirler herkese açılırsa, hoca da tartışılır. Örneğin Gomez'i yönetim söyledi bana, "evet" dedim. Mitrovic de yönetimden geldi. Ben canlı izlemedim. Mümkün de değil zaten bu. Ben bizzat istediğim bir oyuncuyu da kenarda tutabilirim. Sonuçta sevgi üzerinden transfer yapmıyoruz ki. Hocanın tercihidir. Kalecilerimizle bu sezon olduğu gibi devam edeceğiz. Orada bir sorun yok''

Şenol Güneş, ''Kjaer'i istemiştik Wolfsburg'dan. Bonservisi 9 milyon avroydu, alamadık! Nasıl alalım?'' dedi ve açıklamlarına şu şekilde devam etti:

''Quaresma sokakta bana eldiven fırlatsa affetmem''

''Quaresma için alınacağı zaman "Oyuncu olarak evet, karakterini bilmem" dedim. Sorun olursa maliyetin hesabını veremeyeceğimi söyledim Quaresma olağanüstü yaratıcı, olağanüstü çalışkan ve futbola aşkla bağlı bir oyuncu. Tüm olağan dışı oyuncular gibi olağan dışı davranışları da var. Ama karşılıklı iyi niyet anlaşıldığı zaman sorun olmuyor. Quaresma kamuoyunda da konuşulan olumsuz hareketler yaptı. Bana değil, kendine yapıyor. Çünkü kötü oyun nedeniyle kendine kızıyor. Önemli olan olumsuz davranışlardan ileri doğru yol almak. Bir elmanın çürük bir tarafı varsa önce temizlersiniz, hemen atmazsınız. Benim için takımı ilgilendiren bir kabahat yapan oyuncu takımdan özür dilerse konu kapanır. O kabahati tekrarlamamak kaydıyla. Quaresma'nın kontrolsüz, sert hareketleri var. Ama kendini kontrol etmeye başladı. Bursaspor maçındaki ilk sarı kartından sonra soyunma odasında uyardım. İkinci yarı olumsuz davranıştan uzaklaştı. Önemli olan benim Quaresma'yı değil, onun kendini idare etmesi. Hoca ve oyuncuyuz ama insan olarak farkımız yok''

''Talisca'ya Quaresma'yı örnek gösterdim. "Aranızda 10 yaş var, onun kanıtlayacak bir şeyi yok ama senden çok çalışıyor" dedim. Quaresma sokakta bana eldiven fırlatsa affetmem. Takımın hocasıyım, o hareket herkese yapılıyor. Dolayısıyla herkesten özür dilemeli''

''Oğuzhan ve Tolgay'a bu yüzden kızıyorum''

''Oğuzhan hem kendisi hem bizim için önemli. Hücum yönünde daha da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Oğuzhan'a, Tolgay'a bu yüzden kızıyorum. Geride oynamak istiyorlar! O zaman "Kesici oyna, rakibi karşıla" diyorum''

''Yönetim müthiş iş yaptı''

''Statsızlık durumu beni etkiledi. Tesis de değişecekti geldiğimde. Ama başkanın vizyonuyla uyum önümüzü açtı. Tesislerin oyuncuların ailesiyle geldiği, erken gelip geç gittiği yerler olması lazım. Öteki türlü harcadığınız para boşa. Geçen yılın tek tehlikesi Olimpiyat Stadı'ydı. Oyuncular oraya gitmekten usanmıştı. Başakşehir daha sonra bize yardımcı oldu. Ama Olimpiyat'ta da maç aldık, sonra Başakşehir Stadı'na geçtik, ardından da Allah'a şükür stat bitti. Yönetim müthiş iş yaptı. Beşiktaş şampiyon olacaksa her yerde Türkiye'nin en büyük takımı gibi olacak. Gücünün yettiği kadar rakibini ezecek. Stadyumsuzluk ya da oyuncusuzluk bu yüzden şikayet sebebi olmamalı. Biz Avrupalıların genç oyuncu aldığı paralara en iyi futbolcularımızı alıyoruz. Bir tutarsızlık, bir çelişki var. Türkiye'de çözüm kulüplerin şirket olması. Bu işin artık bir hukuk ve mali düzeni olmalı. Devlet olmasa, futbol olmaz bu ülkede''

''Altyapı organize edilmeli''

''Trabzonspor'a futbol akademisi kurulmalı. Zaten yetenekler çıkıyor. Altyapı organize edilmeli. Sadece transferle bu iş çözülmez. Oyuncu hem okuyacak, hem oynayacak. Yatırımları böyle yaparsak düzelir. Başkanın tesislerdeki her yere girmeye hakkı vardır, isterse girer. Ama her yerde olması, doğru olmaz. Trabzonspor dünya çapında bir futbol kulübü olsa ben ancak mutlu olurum. Giderim keyifli keyifli ziyaret ederim. Kulüpler için önemli olan herkesin katkı yaptığı, geliştirdiği yapıların kurulması''

Güneş'ten transfer açıklaması

''Transferde tek bir şeyden dolayı karar verilmiyor. Birçok koşul ve şart duruma karar veriyor. Biz bu sezonu geçen sezondan Kerim, Olcay, Gökhan Töre, Sosa ve Gomez olmadan bitirdik. Olabilir, dünyanın sonu değil. Sezon başında Q7, Talisca, Babel üçlüsüyle olmayı planlamadık. İstediğimiz tipte oyuncular da gelmedi. Eldekine uyum sağlamak gerek. Mitrovic iyi bir oyuncu. Başlangıçta alışma, güvensizlik, takıma uyum oluyor. Gelecek yıl bir gelişim yılı olabilir, kesin konuşamam. Mitrovic'in yetenekleri var, eksikleri var. Kritik maçlara çıktı, haksızlık yapılmamalı. Kafamdaki oyuncu da değil. Ama değişebilir. Marcelo'yu Hannover bize kurtulmak için verdi. Şimdi Avrupa'da istenen oyuncu oldu, örneğin. Quaresma oyun tarzımızı değiştiriyor. Hem orta özelliği var hem savunma açılıyor hem de tersten oyuncunun içeri girmesi mümkün oluyor Birçok oyuncu burada oynamam der, fikri değişir. Önce sol açıkta oynamam dedi, alıştı. Sonra forvete geçti. Oynamam dedi, yine alıştı''

Ozan Tufan'a mesaj!

''Ozan Tufan zaten eksik bir oyuncuydu. O eksik haliyle Fenerbahçe'ye gitti. Ozan Tufan'ın yarışan bir takımda büyümesi zor. Fenerbahçe'de o sorumluluk altında ezildi. Ama hâlâ şansı var''

''Demba Ba'nın kalmasından yanayım''

''Oynamak için gelen oyuncu küstüğü zaman hiç şansı kalmaz. Biz benzer bir durum yaşadık. Kerim, Gökhan, Q7 ve Olcay'ı beraber oynattık. Cenk moral durumundan çok etkilenen bir oyuncu. Yapması gereken morali ne olursa olsun, artırarak çalışmak. Demba Ba'nın kalmasından yanayım. Caner'in tekrar sakatlanmasından korkuyorum. Yazı boşa gitsin istemiyorum. Ona sorsan çok iyi durumda, çok farklı düşünüyor''

Şenol Güneş, ''Lens, bana sorarsanız, iyi oyuncu. Van Persie'yi ilk biz transfer edecektik, Fenerbahçe'ye gitti Önemli olan kimin geldiği değil, gelen oyuncunun ne verdiği'' dedi.

''Oğuzhan'ı Lyon eşleşmesinin ilk maçında oyundan almam hata oldu. Defansif orta sahayla oynayayım derken, ters tepti. Atiba, Necip, Tolgay, Oğuzhan... Bu isimlerden hangileri kalacak bilmiyorum. Belki yeni isimler olur, yeni bir yapı kurarız. Atiba-Oğuzhan ikilisi tabii ki bir avantaj getiriyor. Ama bu garanti oynayacaklar demek değil. Geçmişe bakarak yola devam edilmez. Gelecek yıl bütün oyuncularım bu seneden daha iyi olmak zorunda. Sezonun ortasında sonraki yıl için anlaşsak ve sezon kötü bitse ne olacaktı? Kalmayı istediğimi söylüyorum zaten''

Güneş, Beşiktaş Kulübü'yle henüz bir görüşme yapmadığını ancak ayrılacak olsa bunu zaten söyleyeceğini belirtti ve ''Ben işimin başındayım. İşimin başında olduğum için buraya çıkıp konuşuyorum. Benim isteğim iyi çalışma ortamına sahip olmak'' dedi.

''Türkiye'de beğendiğim birçok kaleci var''

''Tolga örneğin morali iyi olsa çok iyi kaleci. Onur'un refleksleri çok iyi. Volkan Demirel sahada özgüveniyle öne çıkıyor. Volkan Babacan çok iyi bir çıkış yaptı. Çok az hata yapıyor, nerede duracağını çok iyi biliyor. Bizde Fabri çok iyi kaleci ama bu sene çok hata yaptı. O tür hatalar hem onu hem takımı çok sarsıyor''

''Bizim hedefimiz şampiyonluk değil, mükemmeli kovalamak olmalı''

''Birinci yok derken mükemmelliği kovalamayı kastettim. Mükemmel yoktur ama mükemmeli kovalamak gerek. Bizim hedefimiz şampiyonluk değil, mükemmeli kovalamak olmalı. Başarı zaten en iyiyi arayana gelir. Beşiktaş'ta kendini yeterli gören oyuncuya yer yok. Bunu herkes bilsin. Bana finalleri oynayamıyor diyorlar. Sanki bilerek ayarlıyorum. Oraya kadar geliyorum, orada mı olmuyor yani? Bu konuda yaram var. Kiev'de ilk golü kolay yedik, evet. Ama sonraki bir penaltı, bir kırmızı kart... Takım çözüldü. Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan çıkma maçının ikisini de kaybettim. Bu konuda başarısız görüyorum kendimi. Bunu söyleyeyim. Biz sonuç ne olursa olsun ne lig ne Avrupa Ligi ne Şampiyonlar Ligi'nde ezilmedik, futbolumuzu sahaya koyduk''

Tecrübeli teknik adam ''Ronaldo'yla Messi'yi Oğuzhan'a örnek gösteriyorum. Yetenek var, zeka var, neden olmasın? Çok çalışmakla olabilir'' diyerek sözlerini sonlandırdı.