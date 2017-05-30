"Konya şehri çok fazla kupayı istiyor"
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"KONYA ŞEHRİ ÇOK FAZLA KUPAYI İSTİYOR"

"Konya şehri çok fazla kupayı istiyor"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile yapacakları maçta kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile yapacakları maçta kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.

Medipol Başakşehir'i de ligin son haftasına kadar Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında olduğunu anımsatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Medipol Başakşehir'i de kutluyorum. Kupa finalinde son üç sezonun en istikrarlı takımıyla oynayacağız. İstikrarlı ve saha içi düzeni çok iyi olan bir takımla oynayacağız. Kendi oyun organizasyonumuzu sahaya yansıtacağız. Konya şehri çok fazla kupayı istiyor. Sahadaki oyuncular maçın içinde kırılma olmadığı müddetçe bunu hissedecek. Bu da bizim avantajımız olacak. Her türlü ihtimali düşünüyoruz. Her şeyi yan yana getirdik. Maçtan evvel kağıt üstünde pek çok şeyi yan yana getiriyoruz. Asıl senaryo top oyuna girdikten sonra başlıyor."

Kocaman, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk defa bir finalde rakip olacaklarına değinerek, "Elimizden gelen her şeyi son ana kadar sahaya getirmeye çalışacağız. Maç bittiği andan itibaren gidip rakibi tebrik edip dostluğa devam edeceğiz." diye konuştu.

- Ali Çamdalı: "Taraftarımız mutlu etmek istiyoruz"

Atiker Konyaspor Takım Kaptanı Ali Çamdalı ise yarın güzel bir maçın kendilerini ve taraftarı beklediğini vurguladı.

Medipol Başakşehir'in bu sene inanılmaz bir sezon geçirdiğini anlatan Ali, "Son yıllarda iki takımın inanılmaz bir ivmesi var. Birbirine yakın iki takım. Taraftarımıza güzel bir ambiyans yaşatacağız. Taraftarımız mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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