FENERBAHÇE, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde 2016/2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kabul etti.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Kabulde; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması hediye etti. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fenerium tarafından ‘Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme’ tekniği kullanılarak üretilen takımın biblolarını takdim ederken; oyuncular da üzerinde tüm takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtünü sundu.

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettikten sonra Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.

