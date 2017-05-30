Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde 2016/2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kabul etti.

303 Okunma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde 2016/2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kabul etti.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Kabulde; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması hediye etti. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fenerium tarafından ‘Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme’ tekniği kullanılarak üretilen takımın biblolarını takdim ederken; oyuncular da üzerinde tüm takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtünü sundu.

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettikten sonra Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.
 

ETİKETLER #Fenerbahçe
Ilgaz ve Soykan VAR seminerine katılacak
Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'da
Fenerbahçe'nin konuğu Daçka
Gabigol aşkı yeniden alevlendi!
Türkiye Kupası finallerinden ilginç notlar
Obradovic: "Önemli olan kazanmak"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿