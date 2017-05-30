ADANA DEMİRSPOR'UN YENİ BAŞKANI SEÇTİ

Adana Demirspor Kulübünde başkanlığına, Mehmet Gökoğlu seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen olağanüstü kongrede, Aziz Erbek başkanlığında divan kurulu oluşturuldu. Gündem maddelerinin okunmasının ardından kulübün 2. başkanı İmam Gazali Hıradağı, mavi-lacivertli kulübün gelir ve giderleri ile borçları hakkında bilgi verdi.

Hıradağı, kulübün toplam borcunun 29 milyon 68 bin 716 lira olduğunu söyledi. Daha sonra oy birliğiyle mevcut yönetim ibra edildi. Başkan adayları Mehmet Gökoğlu ve Nilay Ateşoğulları'nın konuşma yaparak projelerini anlatmasının ardından oy kullanma işlemi başladı.

Delegelerin kullandığı 228 oydan 191'ini alan Mehmet Gökoğlu, Adana Demirspor'un yeni başkanı oldu.

Gökoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'u daha iyi yerlere getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Hep beraber başarıya doğru koşmaya gayret edeceğiz." dedi.

Gökoğlu, yönetim kurulu olarak kısa zaman içerisinde toplanarak teknik ekip seçimi ve transferler hakkında karar alacaklarını ifade etti.

Mehmet Gökoğlu'nun yönetim kurulu listesinde, Şentürk Çalık, Aziz Kaya, Ümit Onatça, Engin İpek, Şerif Güler, Aziz Can Eken, Mehmet Yalçın, Levent Duyuler, İmam Gazali Hıradağı, Casim Korkmaz, Murat Çardak, Kazım Bozan, İsmail Tanrıverdi, Mustafa Selek, Önder Kaypak, İzzettin Turgut, Mustafa İzgioğlu, İsa Tuzcu, Ahmet Yarar ve Kayhan Dağdanaşar yer aldı.