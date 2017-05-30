MAHREZ, LEİCESTER CİTY'DEN AYRILIYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, takımından ayrılmak istediğini açıkladı.

Mahrez, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, kariyerinde yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini belirterek, "Leicester City Kulübüne büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Takımdan ayrılmak istediğim konusunda kulübü bilgilendirdim. Onlara karşı tamamıyla açık ve dürüst olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Kulübünde geçirdiği 4 sezonun her anından zevk aldığını aktaran Mahrez, "Geçen yaz takımda bir sene daha kalmam konusunda kulüp başkanıyla anlaşmıştık ama artık yeni bir deneyim yaşamak istiyorum. Bu takımla Premier Lig şampiyonluğu yaşamaktan gurur duyuyorum. Kulüp ve inanılmaz taraftarımızla aramızdaki bağ hiç eskimeyecek. Umarım ayrılık kararımı anlar ve bana saygı gösterirler." şeklinde konuştu.

Geride kalan sezonda Leicester City formasıyla 48 maça çıkan Mahrez, 10 gol atıp 7 asist yaptı. Premier Lig'de 2015-2016 sezonunda şampiyonluk yaşayan Leicester City, geride kalan sezonda ise bekleneni veremeyerek 12. sırada kaldı.