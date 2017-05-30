YÜCEL İLDİZ, GİRESUNSPOR'A VEDA ETTİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'la olan sözleşmesi 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek teknik direktör Yücel İldiz, camiaya veda etti.

İldiz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 10'uncu haftasında göreve başladığı Giresunspor'da sözleşmesinin sona ereceğini belirtti.

Görev yaptığı süre içerisinde sportif anlamda zor günlerden geçerek, yönetim ve camiayla bütünleşerek takımı play-off'a taşımayı başardıklarını ifade eden İldiz, Spor Toto Süper Lig'e çıkma şansını yarı finalde kaybettiklerini aktardı.

İldiz, kulübün ve takımın hedeflerini ileri doğru hep birlikte taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Umarım bundan sonra Giresunspor, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerler. Giresunspor'da bulunduğum süre içerisinde beni ve ekibimi göreve getiren ve son dakikaya kadar desteğini esirgemeyen başkan Mustafa Bozbağ ve yönetimine, tüm Giresunlulara ve taraftarlara çok teşekkür eder, Giresunspor'a bundan sonraki dönemlerde sonsuz başarılar dilerim."