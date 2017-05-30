HENTBOLDA MİLLİ MESAİ

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'da 12-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Challenge Trophy turnuvasının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Antalya'da kampa giren ay-yıldızlı ekip, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda hazırlıklarına devam etti.

A Milli Takım Antrenörü Okan Halay, yaklaşık iki haftalık Antalya kampını 20'nin üzerinde antrenmanla tamamlamayı planladıklarını söyledi.

IHF Challenge Trophy'de grupta ilk iki sırayı elde edip, çeyrek finali hedeflediklerini belirten Halay, "Turnuvaya katılacak 16 takım arasında ilk üçe girdiğimiz takdirde Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde tekrar oynamaya hak kazanacağız. IHF'nin bir sınırlaması var. 24 yaş üstünde üç oyuncuyla oynayabiliyoruz. Turnuvaya gerisi 24 yaş altındaki oyuncularla katılacağız. 24 yaş altında da çok değerli oyuncularımız var." diye konuştu.

Halay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda finale çıktıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çok ciddi ve güzel bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Dört maçta üst üste galip geldik. Final maçında Suudi Arabistan'a bazın hakem hatalarıyla yenildiğimizi söyleyebiliriz. Maça bir saat kala hakemlerin değişmesi gerçekten bizi olumsuz yönde etkiledi. Uzun zamandır arka arkaya dört maç kazanamayan bir milli takım vardı. Bunu başardık. Milli takıma çok ciddi güven geldi. Bu öz güveni IHF Challenge Trophy maçlarında da göstereceğimize inanıyorum."

- Kamp, 10 Haziran'da sona erecek

Turnuvada Kosova, Arnavutluk ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak millilerin çalışmaları 10 Haziran'da sona erecek ve kafile bir gün sonra Bulgaristan'a hareket edecek.

Millilerin 22 kişilik kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Coşkun Göktepe, Doruk Pehlivan, Halil İbrahim Öztürk, Eyüp Orkun, Mert Helvacıoğlu, (Maliye Piyango), Mehmet Emre, Durmuş Ali Tınkır, Ali Kabadayı, Kasımcan Kartal (Selçuklu Belediyespor), Mehmet Doğukan, Ramazan Döne (Beşiktaş), Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Murat Enç (Göztepe), Oğulcan Güney (Trabzonspor), Savaş Beyhan (Antalyaspor), Samet Kanberoğlu (Amasya Taşova YİBO), Gürkan Soğukpınar, Alper Aydın (Serik Belediyespor), Görkem Biçer (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor).