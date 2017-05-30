TKBL'ye yükselen takımlar belli oldu
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TKBL'YE YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

TKBL'ye yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Bornova Beckerspor, deplasmanda OGM Orman Gençlik'i 51-50 yendi.

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Bornova Beckerspor, deplasmanda OGM Orman Gençlik'i 51-50 yendi.

Bu sonuçla OGM Orman Gençlik şampiyon olurken, Bornova Beckerspor ikinci sırada yer aldı. Her iki takım da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi.

Takımlara madalyalarını, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün takdim etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Özkan Talo

OGM Orman Gençlik: Damla Gezgin 8, Mohammed 8, Melike Bakırcıoğlu 2, Şerife Alperi Onar 15, Aslı Sevinç 8, Harika Gözde Eldaş 7, Pelin Küccük 2, Cansu Aslan

Bornova Beckerspor: Bahar Yapar 5, Gülşah Akkaya 10, Nazlı Güler 10, İlsu Darıcıoğlu 13, Jordan 13, Gülşah Duman, Nihal Güngör

1. Periyot: 5-17

Devre: 23-26

3. Periyot: 37-35

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