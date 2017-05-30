Ilgaz ve Soykan VAR seminerine katılacak
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ILGAZ VE SOYKAN VAR SEMİNERİNE KATILACAK

Ilgaz ve Soykan VAR seminerine katılacak

Murat Ilgaz ve TFF Yazılım Proje Sorumlusu Doğan Soykan, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun organize ettiği Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerine katılmak üzere İsviçre'nin Zürih kentine gitti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimden Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz ve TFF Yazılım Proje Sorumlusu Doğan Soykan, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) organize ettiği Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerine katılmak üzere İsviçre'nin Zürih kentine gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan seminerde, VAR projesinin uygulanması, hakemlerin eğitimi, teknoloji sağlayıcısı, teknolojinin kurulumu, kamera perspektifleri gibi konularda eğitimler verilecek.

Seminer, 1 Haziran Perşembe günü sona erecek.

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