BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de oynanan 33. hafta maçları sonrası 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, ligde son oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor'un PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
Medipol Başakşehirli futbolcu Francisco Lima Da Silva (Doka), Trabzonsporlu oyuncu Onur Kıvrak ve Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın ise müsabaka içindeki hakaretleri gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği kaydedildi.