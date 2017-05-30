Raftingde büyük başarı
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RAFTİNGDE BÜYÜK BAŞARI

Raftingde büyük başarı

Rafting Milli Takımı, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.

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Rafting Milli Takımı, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Borjomi kentindeki Kura Nehri'nde düzenlenen şampiyonada milliler, klasmanlarda 21 altın, 14 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 49 madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sitede yer alan açıklamasında, şampiyonluğa ulaşan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kılıç, mesajında, "Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Rafting Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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