FİKRET ORMAN: "MAKUL BİR BÜTÇEYLE GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, BeIN Sports'da Şansal Büyüka'nın konuğu oldu. İlk olarak Arena adına değinen Fikret Orman, değişiklik yapılması için Vodafone ile çalışmaya başladıklarını söyledi. Başkan Orman, Şenol Güneş'ten övgüyle söz ederken, Fenerbahçe forması giyen Lens'in de transfer listesinde olduğunu söyledi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:

"Stadın ismi değişecek. Cumhurbaşkanımızın böyle bir isteği oldu. Vodafone'la çalışıyoruz. Farketmez bizim için.

Allah biliyor bizim ilk planımız Slaven hocayla son sezonunda şampiyon olmaktı. Bizim planımız o zaman da şampiyon olmaktı. Şu anda planladığımız gibi gidiyor.

Yıldırım Demirören'in dönemiyle alakalı herkes tenkit yapıyor. 'O dönem incelensin' diye. Bu biletleri verenler belli de alanlar kim? Nereye gitmiş bu biletlerin parası. Kimsenin bunu irdelemesi aklına gelmiyor veya işine geliyor. 2012-2013 senesinde geldik, kapalı bomboş. Biz bilet vermediğimiz için bomboş. Stadı yıktık, maça insanlar gitmesin diye Passolig'e hayır diyenler oldu. Şimdi 30 bin civarı kombine ile çıkıyoruz.

Stadı yıkmamız ile beraber çok büyük bir özlem oluştu. Taraftarlarımız ağaçlı yoldan stada gitmeyi çok özledi. Takım da iyi gitti. Ulaşımı da çok rahat. Taraftarımız memnun olunca da talep artıyor.

Taraftar ile Şenol hoca arasında bağ oluştu. Yönetimle de uyuştu. İyi de bir başarı var. Namuslu bir adam. Şu ana kadar transferlerle alakalı fikir alışverişi yaparız ama transfere biz karar veririz. Fikirleri olursa da ağzından zorla alırız. Çok önemli vasıfları var. Zorlukları da var. Benim de iyi ve kötü taraflarım vardır. Biz hocamızla devam edeceğiz.

Oyunculara da yeni kontrat yapıyoruz. Şartları da değiştiriyoruz. Şenol hocayla da şartları değiştiririz. Bir senelik sözleşmesine devam edeceğiz zaten. Ama daha fazla bir sözleşme yapacaksak ona göre şartlarını ayarlayacağız. 2 sene olur, 3 sene olur.

2 defans alacağız, bir de sağ kanat alacağız. Lens'le Dinamo Kiev'e gittiğinde de ilgilendik. Geçen sene de alacaktık, devre arasında Çin'e gitmek için kılavuz istedi. Onun için geçen sene olmadı. Bu sene bakacağız. Olabilir de olmayabilir de. Onun önünde de oyuncular var.

Oğuzhan üst düzey bir kulüp olursa gidebilir. Geçen sene Premier Lig şampiyonu Leicester... Oğuzhan Leicester'a gidemez. Daha iyi bir kulübe gitmeli. Oynayabileceği bir kulübe gitmeli. Çok karakterli bir ailesi vardır. Bizim de ailemizin bir parçası, evimizin oğlu gibi. Bizden giden oyuncular için çoğunda da bu geçerlidir.

Bizim planlarımız içerisinde Mario Gomez yok. Tolgay'ı İnter, Milan, Roma bütün İtalya'yı geziyor ama bana gelen bir teklif yok. Tolgay'ın sözleşmesini uzatacağız. Sakatlıktan sonra da oynamak için sürekli can atıyordu. Adriano gitmeyecek. Bizim kulübümüzden ve şehrimizden memnunlar. Gideceklerini sanmıyorum. Demba Ba'nın bir dahaki sene takımda olmasını istiyorum. Hatta 2-3 sene de kontrat yapılmasını istedim. Çok iyi bir oyuncu. Nereye koşacağını, nasıl oynayacağını iyi bilen bir futbolcu.

Genel kurulda diyorlar ki borç aşağıya insin başkan. İsmim çıkmış cimriye. Makul bir bütçeyle gitmeye çalışıyoruz.

Talisca'nın 1 sene daha bizde kiralık sözleşmesi var. 1 sene sonra zaten onun da Benfica'da bir senelik anlaşması kalıyor. Bizim de UEFA'daki kontrolümüz kalkıyor. Talisca için önümüzdeki sene bonservisini almak için daha agresif bir talebimiz olabilir.

Oynamayan oyuncularla vedalaşacağız gibi görünüyor. Satmak istediğimiz oyuncular var, kiralayacağımız oyuncular var. Bazı oyunculara söyledim gidin oynayın diye, Beşiktaş'ı bırakmak istemiyorlar. Veli, Bilic'in ilk yazdığı isimdi ancak sakatlığı nedeniyle 2 buçuk yıldır yok. Bir sonraki sene için başka bir takıma gitmesine izin verdim.

Gökhan Töre'nin A Takım'da kalmasını istiyorum. Çok yetenekli bir futbolcu ama Beşiktaş'ın kıymetini bilecek. Çok iyi bir çocuktur. Benle ve Umut Güner'le konuşuyor sürekli.

Gökhan İnler kalacak. Çok şanssız. Sakatlandı, kadroda yer bulamadı. Çok müthiş bir çocuktur, çok iyi bir profesyonel."