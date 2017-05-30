İnegölspor'da sular durulmuyor
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İNEGÖLSPOR'DA SULAR DURULMUYOR

İnegölspor'da sular durulmuyor

İnegölspor'da, teknik direktör Taşkın Güngör'ün sözleşmesini imzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden fesheden yönetim, kulüpte olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi.

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Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da, teknik direktör Taşkın Güngör'ün sözleşmesini imzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden fesheden yönetim, kulüpte olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi.

İlçede 5 gün önce gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Cebrail Kemer, yönetim kurulu ile 2 saat toplantı yaptı.

Kemer, toplantının ardından gazetecilere, "Olağanüstü kongre kararı aldık. İnegölspor'umuza hayırlı olsun." dedi.

İnegölspor, dün öğle saatlerinde bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Taşkın Güngör'ün sözleşmesini imzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden feshetmişti.

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