Borussia Dortmund'da yol ayrımı!
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BORUSSİA DORTMUND'DA YOL AYRIMI!

Borussia Dortmund'da yol ayrımı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

Borussia Dortmund'un internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, sportif direktörü Michael Zorc, Tuchel ve yardımcısı Olaf Meinking arasında yapılan görüşmenin ardından Alman teknik adamın görevine sone verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrılığın arkasında kulüp kararının olmadığı kaydedilirken, 43 yaşındaki Alman teknik adama takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Borussia Dortmund, ligi zirvede bitiren Bayern Münih'in 18 puan ardından 3. sırada tamamlayabildi. Sarı-siyahlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Monaco takıma çeyrek finalde elendi. Tuchel, 2015-16 sezonundan beri Alman temsilcisinde teknik direktör olarak görev alıyordu.

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