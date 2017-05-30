MEHMET YİĞİNER, MÜJDELERİ KLASSPOR'A SIRALADI

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, Klasspor’a gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, Klasspor’a gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağı kalkıyor

Futbol ailesine olan borçlar nedeniyle uzun yıllardır transfer yasağı sorunuyla uğraşan Sarı-Lacivertliler, alacaklı olan oyuncular ile tekrar anlaşma zemini arayarak bir kez daha transfer tahtasını kaldırıp camiasına müjdeyi vermeye hazırlanıyor. Yeni dönemde transfer yasağını düşünmek istemediklerini belirten Başkan Yiğiner, “Transfer yasağına neden olan oyuncular ile anlaşmaya yakınız. Birkaç pürüz kaldı sadece. Transfer yasağını kaldırdık diyebiliriz ve bir daha bu sorunla uğraşmak istemiyoruz. Yeni döneme müjdelerle girmek istiyoruz.” diye konuştu.

Yeni teknik heyet yolda

Spor Toto 2. Lig’de şampiyon olarak üst lige çıkaran İsmet Taşdemir’in istifa etmesinin ardından teknik adam koltuğu boş kalan başkent ekibinde yeni teknik heyet ile anlaşma süreci devam ediyor. Yeni teknik direktör konusunda titiz çalıştıklarını belirten Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Kısa zaman içerisinde yeni teknik heyetimiz ile anlaşıp o ismi kamuoyuna duyuracağız. Bu konuda hata yapmak istemiyoruz. Görüşmelerimiz büyük bir titizlikle sürüyor. Yeni teknik direktörümüz ile anlaşmanın ardından onun vereceği transfer raporu doğrultusunda iddialı bir ekip kurmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Eksi puan tehdidi ortadan kalktı

FIFA borçları nedeniyle eksi puan tehdidiyle karşı karşıya kalan Ankaragücü’nde yönetim, yabancı oyuncuların alacaklarını taksitlendirerek ödeme planı hazırlamıştı. Son aylarda taksitleri ödeme sıkıntısı çeken Sarı-Lacivertliler, bu sorun için toplanan maddi kaynağın, yabancı oyuncuların alacaklarının son taksitlerine aktarılması ile bu problemi de çözmüş oldu. Geçmişte Ankaragücü’nde oynamış yabancı oyuncuların son taksitlerini ödediklerini duyuran Yiğiner, “Son dönemde FIFA taksitlerini ödeme konusunda sorun yaşadık. Oluşturduğumuz maddi kaynak ile son taksitleri ödeyerek FIFA’nın eksi puan verme tehdidinden kurtulduk. Birkaç FIFA dosyamız kaldı, onları da zamanla bitireceğiz.” ifadesini kullandı.

Ulusal Lisans alınacak

TFF’nin son yaptığı açıklamada ‘Ulusal Lisans’ almaya hak kazanan kulüpler arasında Ankaragücü bulunmuyordu. Konuyla ilgili konuşan Yiğiner, “TFF’nin ilk açıkladığı listede biz yoktuk ama verilecek ek sürede bu konuyu da çözüme kavuşturacağız. Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali yönden inceleme sonucunda, geçen sene olduğu gibi bu sene de Ulusal Lisansı alacağız. Yeni döneme sorunlardan arınmış bir kulüp hüviyetinde gireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Mehmet Yiğiner, yakında Klasspor TV’de

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ilerleyen günlerde Klasspor TV’nin konuğu olacak ve camianın merak ettiği bütün sorulara cevap verecek. Bizden ayrılmayın.