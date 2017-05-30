Denis Kaliberda, Ziraat Bankası'nda
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DENİS KALİBERDA, ZİRAAT BANKASI'NDA

Denis Kaliberda, Ziraat Bankası'nda

Bu sezon transferler dönemine damga vuran Ziraat Bankası Spor Kulübü son olarak Alman milli takımının oyuncusu Denis Kaliberda ile anlaşma sağladı.

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Bu sezon transferler dönemine damga vuran Ziraat Bankası Spor Kulübü son olarak Alman milli takımının oyuncusu Denis Kaliberda ile anlaşma sağladı.

1990 doğumlu 195 cm boyundaki Kaliberda geçtiğimiz sezon güçlü İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova takımında forma giymişti.

2008 yılından bu yana Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Kaliberda, Lube forması ile İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaliberda’nın oynadığı takımlar şöyle;

1999-2004 Berlin Recycling Volleys (ALMANYA)

2004-2009 VC Olympia Berlin (ALMANYA)

2009-2012 Generali Unterhaching (ALMANYA)

2012-2013 Callipo Vibo Valentia (İTALYA)

2013-2014 Copra Elior Piacenza (İTALYA)

2014-2015 Jastrzębski Węgiel (POLONYA)

2015-2016 Sir Safety Perugia (İTALYA)

2016-2017 Cucine Lube Civitanova (İTALYA)

Kulüp Başarıları

2009-2010 Almanya Kupası Generali Unterhaching

2009-2010 Almanya Ligi Şampiyonluğu Generali Unterhaching

2010-2011 Almanya Kupası Generali Unterhaching

2011-2012 Almanya Ligi Şampiyonluğu Generali Unterhaching

2016-2017 İtalya Kupası Cucine Lube Civitanova

2016-2017 İtalya Ligi Şampiyonluğu Cucine Lube Civitanova

Milli Takım Başarıları

2009 Avrupa Ligi Altın Madalya

2014 Dünya Şampiyonası Bronz Madalya

2015 Avrupa Oyunları Altın Madalya

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