"DAHA KÖTÜ BİR SKOR ÇIKABİLİRDİ"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

İlk yarıda Galatasaray'ın kendilerinden iyi oynadığını ifade eden Susic, ''İlk yarıda inanılmaz hatalar yaptık. Galatasaray gibi bir takıma karşı bu hataları yaparsanız mağlup olursunuz. İlk yarı özellikle 3-1'lik skora bile razıydım. Daha kötü bir skor çıkabilirdi.'' diye konuştu.

Susic, maçın ikinci yarısında toparlandıklarını ve sahada daha doğru işler yapmaya başladıklarının altını çizerek, ''Galatasaray gibi takımlara karşı 2 farklı geriye düştüğünüzde çevirmeniz kolay değil. Bu akşam bizim açımızdan güzel olan şey televizyonların başında ve stada gelen futbolseverlerin zevkli bir karşılaşma izlemesi oldu. Bizim adımıza söylenecek bir şey yok. Galatasaray haklı bir galibiyet aldı.'' değerlendirmesinde bulundu.