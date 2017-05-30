"ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESİNİ SON HAFTAYA BIRAKTIK"

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2 gol atarak galibiyetin mimarlarından biri olan Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş, takım arkadaşı Yasin'in, "Sinan bugün 1 gol atacak" sözlerini hatırlatarak "Onu kırmamak için 2 gol attım." dedi.

Sezona iyi başlamak kadar, iyi bitirmek de önemli diyen Sinan Gümüş, "Bugün 2 gol attım ve 3 puan aldık. Üçüncülük mücadelesini son haftaya bıraktık. Zor geçti ama Allah'a şükür 3 puan aldık" şeklinde konuştu.

Kendisine, Mayıs aylarında 6 gol attığı hatırlatılan Sinan, "Maçtan önce Kayseri'de yaptığım hat-trick'i izlemiştim. Mayıs ayları Galatasaray'ın olduğu kadar benim de ayım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.