Igor Tudor'dan hakeme tepki!
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IGOR TUDOR'DAN HAKEME TEPKİ!

Igor Tudor'dan hakeme tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından soruları yanıtladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından soruları yanıtladı.

Sıkıntı çektikleri bir maç oynadıklarını dile getiren Tudor, "İlk yarıda çok enerji sarf ettik. İyi mücadele ettik. Zor bir rakibe karşı oynadık. Özellikle Vagner Love için ayrı bir parantez açmak gerekir. İki golü de olmayan pozisyonlardan çıkardı. Buna penaltı da dahil. Biz ilk yarıda iki gol daha bulabilirdik ve orada bitirebilirdik. Rodrigues'in pozisyonu ise yüzde yüz penaltıydı ama hakem göremedi." dedi. 

Transfer konusuna da değinen Hırvat teknik adam, "Transfer dedikoduları hep oluyor. Önümüzde bir maç daha var. O maç bitince oyuncularla, yöneticilerimizle oturup konuşulur ve ondan sonra karar verilir." ifadelerini kullandı. 

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