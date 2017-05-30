"DEDİKODULAR İÇİNDE ÇOK YORULUYORUZ"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, transferle ilgili dedikoduların kendilerini yorduğunu, bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini söyledi.

Ergün, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, üçüncülük şanslarının devam ettiğini belirterek, "Gereken maçları kazanamadığımız için arzu ettiğimiz yerden uzaklaştık. Üst üste üç maç kazandık. Üçüncülük şansı devam ediyor. Bizim elimizde değil, rakibin de puan kaybetmesi gerekiyor. Türkiye Kupası finali de Avrupa'ya giderken durumumuzu etkileyecek. Biz üzerimize düşeni yapalım. Galibiyet için çıkıp kazanalım. Sonra diğer maçlarda neler olacak, sezon nasıl kapanacak görelim." diye konuştu.

Transferlerle ilgili çıkan dedikoduların görüştükleri kulüpleri ve oyuncuları etkilediğini savunan Cenk Ergün, şunları kaydetti:

"Kendisini Galatasaray'dan büyük gören bazıları, benimle yurt dışında transfer görüşmesi yaptığını iddia edenler, hatta cebime uçak bileti koyanlar... Bunlarla uğraşmakla enerjimizi ve mesaimizi başka yerlere harcayamıyoruz. Yönetimin verdiği talimatlar doğrultusunda işimizi yapıyoruz. Benim çalışma prensibimde bunları konuşmamak var. Gerçekleşeceği zaman ortaya çıkar. Bu tip spekülasyonlar negatif olarak etkiliyor. Biten işler olduğunda duyurusunu resmi olarak paylaşmak istiyorum. Bu dedikodular içinde çok yoruluyoruz. Görüştüğümüz kulüpler, isimler de etkileniyor. Gerçeklerimiz dışında bir gerçek çıkıyor. Bütçemiz ve ihtiyaçlarımız belli. Buna göre hareket ediyoruz."

Cenk Ergün, sezonu bitirecekleri sıranın transfer görüşmelerinde etkili olduğuna değinerek, "Transfer politikamızı konumumuz etkiliyor. Alışıldığı gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan halimiz ile şu an Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama ihtimali olan Galatasaray'ın projesini anlatmak farklı." değerlendirmesinde bulundu.