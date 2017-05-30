Fransa Açık'ta favorilerin günü
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FRANSA AÇIK'TA FAVORİLERİN GÜNÜ

Fransa Açık'ta favorilerin günü

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde favori isimler yoluna devam etti.

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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde favori isimler yoluna devam etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Çinli Saisai Zheng'i, geçen yılın şampiyonu 4 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da İtalyan Francesca Schiavone'yi 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Turnuvada tek erkeklerin son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, İspanyol Marcel Granollers'i 3-0'lık skorla geçerek adını ikinci tura yazdırdı. Erkeklerde 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Fransız Benoit Paire'i, 5 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic ise Belçikalı Steve Darcis'i 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Üçüncü günün programı

Fransa Açık'taki ilk tur maçlarında Salı günü erkeklerin 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile Rus Andrey Kuznetsov ve 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka ile Slovak Jozef Kovalik karşılaşacak.

Kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile Slovak Jana Cepelova ve 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile Kazak Yaroslava Shvedova karşı karşıya gelecek.

Günün sonuçları

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Kadınlar:

Karolina Pliskova (Çekya) (2) - Saisai Zheng (Çin): 2-0 (7-5, 6-2)

Garbine Muguruza (İspanya) (4) - Francesca Schiavone (İtalya): 2-0 (6-2, 6-4)

Caroline Wozniacki (Danimarka) (11) - Jaimee Fourlis (Avustralya): 2-1 (6-4, 3-6, 6-2)

Kristina Mladenovic (Fransa) (13) - Jennifer Brady (ABD): 2-1 (3-6, 6-3, 9-7)

Elena Vesnina (Rusya) (14) - Beatriz Haddad Maia (Brezilya): 2-1 (6-2, 3-6, 6-4)

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (16) - Patricia Maria Tig (Romanya): Tig çekildi (6-1, 1-0)

Kiki Bertens (Hollanda) (18) - Ajla Tomljanovic (Avustralya): 2-1 (4-6, 6-1, 6-1)

Magdalena Rybarikova (Slovakya) - Coco Vandeweghe (ABD) (19): 2-0 (6-1, 6-4)

Erkekler:

Novak Djokovic (Sırbistan) (2) - Marcel Granollers (İspanya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)

Rafael Nadal (İspanya) (4) - Benoit Paire (Fransa): 3-0 (6-1, 6-4, 6-1)

Milos Raonic (Kanada) (5) - Steve Darcis (Belçika): 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)

Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Ernests Gulbis (Letonya): 3-0 (6-3, 6-3, 6-3)

Alexander Zverev (Almanya) (9) - F

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