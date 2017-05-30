OBRADOVİC: "ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Darüşşafaka Doğuş'u 94-72 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, aradaki sayı farkından ziyade kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Darüşşafaka Doğuş'a karşı nasıl oynamamız gerektiğini iyi biliyoruz. Çok agresif savunma yapan bir takım. İlk çeyrek çok iyi oynadılar. Biz oyunumuzu değiştirdik ve hücumda genel olarak çok iyiydik. Play-off maçlarında skor farkı veya diğer şeyler önemli değil. Önemli olan kazanmak ve sonraki maça hazır olmak. Bir kere daha taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Finallere çıkmak için hep yanımızda olsunlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Egehan Arna ise kendileri için kolay bir maç olmayacağını bilerek sahaya çıktıklarını ve ikinci yarıda iyi oynayarak galip geldiklerini kaydetti.

- Darüşşafaka Doğuş cephesi

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Fenerbahçe'nin çok iyi oynayarak maçı kazandığını dile getirdi.

Seride sadece bir maçın geride kaldığını vurgulayan Blatt, "Bu sadece serinin ilk maçıydı. Fenerbahçe çok iyi oynadı, biz ise iyi oynayamadık. Bu kadar basit. Bahanemiz ya da buna dair anlatacak bir hikayemiz yok." diye konuştu.

Darüşşafaka Doğuş oyuncularından Birkan Batuk ise istedikleri direnci sahaya koyamadıklarını ve Fenerbahçe'nin yüzdeli atışlarıyla sahadan galip ayrıldığını aktardı.