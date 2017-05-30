Bruma'dan transfer açıklaması
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BRUMA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bruma'dan transfer açıklaması

Galatasaray forması ile bu sezon ligde 11. golünü kaydeden Bruma, yayıncı kuruluşa transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray forması ile bu sezon ligde 11. golünü kaydeden Bruma, yayıncı kuruluşa transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekizli genç yıldız, "Attığım golden ziyade takım halinde önemli bir galibiyet aldık. Bu nedenle takım arkadaşlarım da tebriği hak ediyor. Onları kutluyorum. Güzel bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.

Maçlara çok iyi hazırlandığını vurgulayan Bruma, "Bir futbolcunun performansının artması için antrenmanlardan başlaması gerekiyor. Ben de antrenmanlarda maksimum düzeyde çalışıyor ve hazırlanıyorum. Bir yıllık daha kontratım var. Tamamen odaklandığım konu Galatasaray. Bir yıl da maksimum seviyede takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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