SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM VE 34. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Sinan Gümüş (2) ve Bruma'nın ilk yarıdaki golleriyle 3-2 yendi.

Bu sonuçla puanını 61'e yükselten sarı-kırmızılılar, haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe ile sürdürdüğü üçüncülük yarışında şansını son haftaya taşıdı. Ligin son haftasına Fenerbahçe averajla 3'üncü, Galatasaray ise 4. sırada girdi.

Gaziantepspor'u dün deplasmanda 4-0 mağlup eden Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Üst üste ikinci, toplamda 15. şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, formasına 3. yıldızı takmaya hak kazandı. Beşiktaş, ayrıca gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılım hakkı elde etti.

Çaykur Rizespor umutlarını korudu

Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından küme düşecek 3. takım son hafta belli olacak.

Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, Bursaspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olmasıyla kümede kalma umutlarını korudu.

33 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor, son hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Küme düşme hattının hemen üzerindeki 35 puanlı Bursaspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, ligde kalabilmek için ikili averajda üstün olduğu Bursaspor'un puan kaybını bekleyecek. Bursaspor ise Trabzonspor'u yenmesi durumunda Çaykur Rizespor maçının sonucuna bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

Trabzonspor-Bursaspor ile Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçları, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 34. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-3

Kasımpaşa-Antalyaspor: 0-3

Medipol Başakşehir-Adanaspor: 2-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Kardemir Karabükspor-Kayserispor: 2-2

Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-4

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. BEŞİKTAŞ 33 22 8 3 69 30 39 74 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 20 10 3 62 28 34 70 3. FENERBAHÇE 33 17 10 6 57 31 26 61 4. GALATASARAY 33 19 4 10 63 39 24 61 5. ANTALYASPOR 33 16 7 10 43 39 4 55 6. TRABZONSPOR 33 14 9 10 38 32 6 51 7. AKHİSAR BELEDİYESPOR 33 14 6 13 44 39 5 48 8. GENÇLERBİRLİĞİ 33 11 10 12 32 34 -2 43 9. KASIMPAŞA 33 12 7 14 46 49 -3 43 10. ATİKER KONYASPOR 33 11 10 12 39 43 -4 43 11. AYTEMİZ ALANYASPOR 33 12 4 17 54 64 -10 40 12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 33 11 7 15 35 46 -11 40 13. OSMANLISPOR 33 9 11 13 37 41 -4 38 14. KAYSERİSPOR 33 10 8 15 47 57 -10 38 15. BURSASPOR 33 10 5 18 32 57 -25 35 16. ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 6 18 43 53 -10 33 17. GAZİANTEPSPOR 33 7 5 21 29 61 -32 26 18. ADANASPOR 33 6 7 20 32 59 -27 25



34. hafta programı

2 Haziran Cuma:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)

3 Haziran Cumartesi:

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)

