İşte Trabzonspor'un yeni sezondaki hazırlık programı
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İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ SEZONDAKİ HAZIRLIK PROGRAMI

İşte Trabzonspor'un yeni sezondaki hazırlık programı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirememesine karşın 27 Haziran'da Trabzon'da toplanmaya başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirememesine karşın 27 Haziran'da Trabzon'da toplanmaya başlayacağı belirtildi.

Trabzonspor'un 6 ay öncesinde Avrupa kupalarına katılması veya katılmaması halinde yaptığı iki alternatif kamp programının netleştiği aktarıldı.

İki kamp programında da Karadeniz ekibinin 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacağı ve sağlık kontrollerine başlanacağı vurgulanarak, Avrupa kupalarına katılamamanın sezonu daha geç açma anlamına gelmediği kaydedildi.

Karadeniz ekibinin, temmuz ayı başında Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarında ilk kampını gerçekleştireceği, 1-2 günlük iznin ardından da geçen yıl kamp yapılan Slovakya'nın Samorin kasabasına geçileceği ifade edildi. İkinci etabın ardından yurt dışı kampının tamamlanarak Trabzon'a dönüleceği bildirildi.

Trabzonspor'un ikinci kampının rezervasyonunu geçen yıl yaptığı, hazırlık maçlarının daha önceden planlandığı ve herhangi bir sorunun bulunmadığı belirtildi.

Onur ve Okay sakat, Olcay ve Bero cezalı

Trabzonspor'un ligin son haftasında Bursaspor ile yapacağı maç öncesi Olcay ve Bero'nun kart cezalısı olduğu, Onur Recep Kıvrak ve Okay Yokuşlu'nun ise sakatlığının bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe maçında baldırına darbe alan Onur'un çekilecek MR'dan sonra durumunun netleşeceği belirtildi. Okay'ın da kasıklarındaki sakatlığının nüksettiği ve durumunun değerlendirileceği bildirildi.

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