"ARTIK FİNAL GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ"

TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında sahasında Giresunpor'u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un yardımcı antrenörü Mustafa Doğan, "Play-off'ta finale kaldığımız için mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz." dedi.

Doğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, final kalmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehirspor'a bir amaç için geldiklerini ifade eden Doğan, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. Normal şartlarda bunu yapamadık. Play-off'ta finale kaldığımız için mutluyuz. Artık final gününü bekliyoruz." diye konuştu.

- Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktör Yücel İldiz ise finale kalıp, Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiklerini bildirdi.

Yarı finalde Eskişehirspor gibi favori bir ekibe düştüklerini anımsatan İldiz, "İlk maçta sahamızda berabere kaldık. Herkesin beğenerek izlediği bir maç oldu. Bugün de Eskişehirspor oyuna iyi başladı. Hatalarımız nedeniyle bir gol yedik ve demoralize olduk. Son yarım saatte toparlandık. Maalesef kaybettik ve çok üzgünüz. Eskişehirspor'a finalde başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.