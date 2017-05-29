CAVCAV: "YAZ AYLARI BİZİM İÇİN YOĞUN GEÇECEK"

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği kazandı, Bursaspor ateşe düştü!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde kulüp başkanı Murat Cavcav, iyi oyunla 3 puanı elde ettiklerini söyledi.

Cavcav, son haftalarda iyi oyuna rağmen sonuç alamadıklarını ancak bu kez kazandıklarını belirterek, "İyi oyunumuzu 3 puanla süsledik. Ligde erken rahatladık ama işimiz daha bitmedi, demiştik. Şimdi önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Sezonu 3 puanla bitirmek, taraftarımızı tatile 3 puanla göndermek açısından önemsediğimiz bir maç. İnanıyorum ki futbolcu arkadaşlarımız da bizlere bu hediyeyi verecekler." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Cavcav, "Önce iç transferde Hopf ve Palitsevich ile görüşüp sözleşmemizi uzattık. Görüşmelerimizi sürdürdüğümüz oyuncular da var. Yine dış transferde de attığımız adımlar mevcut. Teknik ekiple uyumlu bir çalışma halindeyiz. Dış transferde de kararlı adımlarla kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Yaz ayları bizim için yoğun geçecek. Bu mesaiye Kasımpaşa galibiyeti ile mutlu başlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Kasımpaşa maçı belki veda maçı olacak"

Cavcav, Kasımpaşa karşılaşmasının 19 Mayıs Stadı'ndaki belki de son maçları olacağına dikkati çekerek, "Bu bakımdan bir tarihe de veda maçı olacak. Elbette yenilenecek, daha iyi bir stat haline gelecek ama biz burada nice başarılar, sevinçler, hüzünler yaşadık. Kısa süreli de olsa ayrılmak, veda etmek üzücü. Bu veda maçında, tüm Ankaralıları 19 Mayıs Stadı'na davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.