ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Osmanlıspor maçı ilk 11'ine göre takımında tek değişiklik yaptı.

Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde Osmanlıspor karşılaşmasına 11'de başlayan Eren Derdiyok'a yer vermedi. Bu oyuncunun yerine forma giyen Lukas Podolski, bir maç aradan sonra yeniden ilk 11'de kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Linnes, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Sneijder, Bruma, Podolski ilk 11'yle çıktı.

Galatasaray teknik direktörü Tudor, Eray İşcan, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Rodriggues, Hakan Balta, Carole ve Josue'yi yedek kulübesinde bekletti.

- Susic'te 3 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise geçen hafta Akhisar Belediyespor'la oynadıkları maçı ilk 11'ine göre takımında 3 değişikliğe gitti.

Sarı kart cezalısı Kenneth Omerou yerine Darko Lazic'i oynatan Susic, Taha Yalçıner'in yerine Isaac Sackey, kaleci Zdenek Zlamal'ın yerine de Haydar Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Haydar Yılmaz, Gassama, Lazic, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Fernandes ve Vagner Love ilk 11'yle çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'da Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Landel, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç yedek kulübünde kendine yer buldu.

- Jandarma'ya kutlama

İki takım oyuncuları, maç öncesindeki seremoniye birlikte taşıdıkları, "Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Mücadele öncesi Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından merhum Ali Tanrıyar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadelenin başlama saatinin iftar vaktine denk gelmesine rağmen taraftarlar maça ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 300 Galatasaray ve 6 bine yakın Aytemiz Alanyaspor taraftarı izledi.